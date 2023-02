Alejandro Balde möchte für «viele, viele Jahre» bei Barça bleiben

Der FC Barcelona befindet sich mit Alejandro Balde im Austausch über eine vorzeitige Vertragsverlängerung. Vom Youngster aus spricht nichts dagegen.

Alejandro Balde ist bereit, seinen Vertrag beim FC Barcelona langfristig zu verlängern. «Barcelona hat sich mit meinem Agenten getroffen. Es ist ganz klar: Ich möchte für viele, viele Jahre hier bleiben», sagt der Youngster bei «L’Esportiu».

Und weiter: «Ich bin diesem Verein beigetreten, als ich 7 Jahre alt war, und ich möchte für die Gegenwart und die Zukunft hier bleiben.» Balde gehört in Barcelona definitiv zu den Senkrechtstartern dieser Saison, der sich mehr oder weniger einen Stammplatz erkämpft hat – und das mit erst 19 Jahren.

Baldes aktueller Vertrag läuft bis 2024, allerhöchste Not besteht also noch nicht. Barça will die Verlängerung, sofern es die Statuten wieder erlauben, aber so schnell wie möglich abschliessen.

