Alvaro Morata bleibt bis Saisonende bei Juventus

Die Würfel sind gefallen: Juve-Stürmer Alvaro Morata wird am Deadline Day keinen Transfer vollziehen.

Der spanische Angreifer hat laut Transferexperte Fabrizio Romano entschieden, dass er die aktuelle Spielzeit in Turin beenden wird. Mögliche Wechsel zu Barça, Tottenham oder auch Arsenal sind kein Thema mehr. Juve-Trainer Massimiliano Allegri hat bereits vor Wochen erklärt, dass Morata in diesem Monat nicht wechseln wird. So wird es auch sein.

Der 29-Jährige ist vorderhand bis Saisonende von Atlético an Juve ausgeliehen. Mittels Option kann der Serie A-Klub den Angreifer sogar fix übernehmen.

psc 31 Januar, 2022 13:46