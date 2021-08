Trotz vielen Angeboten: Samuel Umtiti will bei Barça bleiben

Obwohl der FC Barcelona seinen französischen Innenverteidiger Samuel Umtiti in diesem Sommer gerne abgeben möchte, zeichnet sich ein Verbleib des Weltmeisters ab.

Wie mehrere katalanische Journalisten berichten, hatte der 27-Jährige gar nie die Absicht, den La Liga-Klub in diesem Monat zu verlassen. Anfragen sollen schon einige eingetroffen sein, doch das Interesse an einem Transfer ist bei Umtiti minim. Ohnehin kommt aus seiner Sicht nur ein Klub in Frage, der ebenfalls in der Champions League spielt. Dadurch scheiden bereits zahlreiche potentielle Interessenten aus. Ob sich doch noch ein Last Minute-Wechsel ergibt, muss sich zeigen. Es ist wohl (Stand jetzt) eher unwahrscheinlich.

Umtitis Vertrag bei Barça läuft bis 2023.

psc 23 August, 2021 16:54