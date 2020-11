Der 18-Jährige hatte sich beim 5:2-Sieg gegen Real Betis am Samstag einen Mensikuseinriss zugezogen, der einen Eingriff zur Folge hatte. Der FC Barcelona rechnet mit einer Ausfallzeit von ungefähr vier Monaten. Ansu Fati hat sich sowohl bei Barça wie auch in der spanischen Nationalmannschaft trotz seines jungen Alters einen Fixplatz gesichert.

LATEST NEWS | Ansu Fati has successfully undergone surgery for the internal mensicus injury in his left knee; the operation was performed by Dr. Ramon Cugat under the supervision of the Club's medical services.

