Ansu Fati dankt Lionel Messi nach Rekordspiel

Nachdem es um Barças Jungstar Ansu Fati in den letzten Wochen wegen ausbleibender Tore und Erfolgsmeldungen eher ruhiger wurde, brillierte er am Sonntag mit einem Doppelpack beim 2:1-Sieg gegen Levante. Während er Lob von höchster Stelle erhält, dankt der 17-Jährige vor allem Lionel Messi.

Der argentinische Superstar legte für das Wunderkind in der 30. und 32. Minute jeweils auf. “Ich beobachte Messi schon seit Jahren. Er ist unglaublich. Gleichzeitig mit ihm auf dem Platz zu stehen, ist ein Traum. Dafür werde ich immer dankbar sein”, sagt Ansu Fati nach dem Spiel.

Mit gerade mal 17 Jahren und 94 Tagen ist er der jüngste Doppelpacker in der Geschichte der spanischen Primera Division. Die katalanische Zeitung “Sport” lobt den Jungstar in höchsten Tönen: “Wie eine Rakete brach er ins Barça-Universum ein. Als es so schien, als würde er erlöschen, strahlte sein Stern heller als je zuvor”, nahm sie Bezug auf die zuletzt eher mässigen Leistungen des Angreifers.

Mit seinen Saisontoren 3 und 4 hat Fati mögliche Kritik sofort wieder zum Schweigen gebracht. Der neue Barça-Trainer Quique Setien setzt voll auf den Nachwuchsstar. “Er ist eine Junge, der nach oben strebt und grosses Potenzial hat. Heute hat er der Mannschaft enorm geholfen”, kommentierte er nach dem Sieg gegen Levante. Da Barça nach dem Ausfall von Luis Suarez letztlich keinen Ersatz verpflichtet hat, darf sich der Youngster wohl auch in den kommenden Wochen auf regelmässige Einsätze in der Startelf freuen.

psc 3 Februar, 2020 13:38