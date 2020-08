Argentiniens Präsident meldet sich wegen Messi zu Wort

Die Zukunft von Lionel Messi sorgt nun auch in höchsten Politikerkreisen für Gesprächsstoff. Argentiniens Staatsoberhaupt hat sich zu Wort gemeldet. Ausserdem bereitet Manchester City eine Mega-Offerte vor.

Argentiniens Präsident Alberto Angel Fernandez träumt von einer Rückkehr des 33-Jährigen in dessen Heimat. “Du bist in unseren Herzen und wir haben dich noch nie in der argentinischen Liga spielen sehen. Mach uns die Freude und beende deine Karriere bei den Newell’s Old Boys, deinem Verein”, wird der Politiker von “Goal” zitiert.

Eine Rückkehr zu seinem Stammverein hat Messi in der Vergangenheit nicht ausgeschlossen. Dass dies bereits in diesem Sommer passiert, ist aber sehr unwahrscheinlich.

Stattdessen hofft Manchester City weiterhin auf den Zuschlag. Laut der katalanischen Zeitung “Sport” winkt Messi bei einem Wechsel zum Premier League-Klub ein Brutto-Jahressalär von 100 Mio. Euro. Zunächst soll er drei Jahre für ManCity auflaufen, danach würden noch zwei weitere Jahre bei MLS-Klub New York City folgen. Zudem würde ihm für die Unterschrift ein Handgeld in Höhe von 250 Mio. Euro geboten. Dieses soll aber mit Verspätung bzw. auf Raten gezahlt werden, damit der Klub nicht gegen Financial Fairplay-Regularien verstösst.

psc 31 August, 2020 12:07