Aufatmen bei Barça: Extra-Corona-Tests sind alle negativ

Am Montagabend meldete der FC Barcelona im Staff zwei positive Corona-Fälle. Nachtests bei allen Spielern und dem übrigen Staff fielen nun negativ aus.

Damit können die Katalanen vorerst aufatmen. Zumindest vorderhand gibt es keine weiteren positiven Fälle im Team, wie die PCR-Dienstags vom Dienstag zeigen. Die zwei betroffenen Personen haben sich nach den positiven Resultaten umgehend in Selbstisolation begeben. Am Mittwochabend trifft Barça in der Liga auswärts auf Athletic Bilbao.

psc 5 Januar, 2021 16:09