Barça sucht weiter Abnehmer für Miralem Pjanic

Der FC Barcelona versucht weiterhin, den bosnischen Mittelfeldspieler Miralem Pjanic zu verkauf bzw. zumindest temporär an einen anderen Verein abzugeben.

Die Transferfenster in den Topligen sind zwar geschlossen, doch einige Märkte wie jener in der Türkei oder in Russland sind noch geöffnet. Laut “Marca” arbeiten die Katalanen weiterhin an einem Abgang von Pjanic. Es besteht offenbar die Hoffnung, dass einer der finanzkräftigen russischen Vereine sich mit dem 31-jährigen Spielgestalter verstärkt.

Der Bosnier wechselte vor Jahresfrist im Tausch für Arthur von Juventus zu den Katalanen, fand unter Trainer Ronald Koeman den Tritt aber nie. Sein Vertrag läuft noch bis 2024.

psc 2 September, 2021 14:09