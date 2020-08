Barça-Abschied? Jetzt spricht Suarez

Luis Suarez wurde angeblich mitgeteilt, dass er sich in diesem Sommer Angebote von anderen Klubs anhören soll. Dass er als Abschiedskandidat beim FC Barcelona gilt, ist für den Stürmer neu.

Weil der FC Barcelona Lohneinsparungen vornehmen muss, wird über einen Abschied von Luis Suarez spekuliert, der mehr als 20 Millionen Euro pro Jahr verdient. Von einem vorzeitigen Abgang will der Uruguayer allerdings nichts wissen.

“Es ist die Rede davon, dass der Präsident ein paar Namen genannt und über Änderungen geredet hat, die gemacht werden. Aber niemand hat mir gesagt, dass ich auch dazu zählen soll. Wenn das der Wunsch des Klubs ist, wäre es gut, wenn die Verantwortlichen direkt mit mir reden würden”, sagt Suarez bei “El Pais”.

Der 33-Jährige war in der vorigen Saison lange verletzt ausgefallen, kam am Ende aber trotzdem auf 21 Tore und zwölf Vorlagen in allen Wettbewerben. Seit Jahren gehört Suarez bei Barça zu den konstantesten Spielern.

“Ich will auch das Beste für den Klub und meine Intention ist, hier weiterzumachen. Aber wenn der Klub denkt, dass ich entbehrlich bin, habe ich kein Problem, mit den Verantwortlichen zu reden”, fügt Suarez an, dessen 2021 auslaufender Vertrag sich bei einer gewissen Anzahl an Spielen automatisch um ein Jahr verlängert.

aoe 22 August, 2020 12:08