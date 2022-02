Barças Ex-Sportdirektor bestätigt: Der FC Bayern wollte sich Pedri krallen

Barcelonas Sportdirektor Ramon Planes plaudert aus dem Nähkästchen und bestätigt, dass sich der FC Bayern Jungstar Pedri krallen wollte.

Der 54-Jährige verliess die Katalanen im vergangenen November unmittelbar nach der Ankunft des neuen Trainers Xavi. Davor war er mitverantwortlich für die Kaderplanung bei Barça. 2019 verpflichtete er von Las Palmas den damals 16-jährigen Spielmacher Pedri. Ein sehr wichtiger Transfer, wie sich schon seit einiger Zeit zeigt. Im vergangenen Oktober verlängerte der Mittelfeldspieler bis 2026. Keine Selbstverständlichkeit, zwischenzeitlich zeigte unter anderem der FC Bayern Interesse am Youngster. Im Sommer 2020 meldete sich der deutsche Rekordmeister nach bei Barça, wie Planes ausführt: “Ich war überrascht, dass Bayern München ein echtes und offizielles Interesse hatte, ohne ihn überhaupt gesehen zu haben. Es ist ein klarer Beweis dafür, dass sie in ihrer Scoutingabteilung sehr gute Arbeit leisten. Sie haben zwei Tage nach dem 2:8 in Lissabon ihr Interesse bekundet. Wir haben ihnen gesagt, dass es überhaupt keine Chance gibt.”

Im Viertelfinale der Champions League demütigen die Bayern die Katalanen und gewannen in der Folge auch die Trophäe. Chancen auf einen Pedri-Transfer hatten sie allerdings nie. Dieser setzte sich stattdessen bei Barça rasch als Leistungsträger durch.

psc 24 Februar, 2022 13:51