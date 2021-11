Barça-Coach Xavi will Donny van de Beek nicht

Der FC Barcelona will im Wintertransfermarkt tätig werden, sofern es die finanzielle Situation zulässt. Kein Kandidat für eine Verpflichtung ist offenbar Donny van de Beek.

Der niederländische Nationalspieler hatte bei Manchester United unter Ole Gunnar Solskjaer einen ganz schweren Stand. Obwohl sich die Red Devils vom norwegischen Trainer inzwischen getrennt haben, gilt van de Beek weiterhin als Transferkandidat. In jüngster Vergangenheit wurde der FC Barcelona als potentieller Abnehmer gehandelt. Zu einem Wechsel des 24-Jährigen ins Camp Nou wird es aber wohl nicht kommen. Laut “Sport” bekundet der neue Barça-Coach Xavi kein Interesse am Mittelfeldspieler. In jenem Bereich sieht der Trainer den Kader als breit genug und peilt vorerst keinen Neuzugang an. Vielmehr könnte Barça im Angriff oder in der Verteidigung nachlegen.

psc 22 November, 2021 11:40