Barça-Coach Xavi will Memphis Depay nicht verlieren

Barça-Coach Xavi ist an einem vorzeitigen Abgang von Memphis Depay in der aktuellen Transferperiode nicht interessiert.

«Ich will nicht, dass Memphis oder irgendein anderer Spieler im Januar geht. Ich denke, es wird für uns ein ruhiges Fenster», sagt der Trainer der Katalanen am Dienstag. Zuletzt hiess es, dass Newcastle United grosses Interesse am niederländischen Angreifer zeigt. Laut Transferexperte Fabrizio Romano gab es aber weder von den Magpies noch einem anderen Klub ein konkretes Angebot für Depay.

Tatsächlich deutet viel darauf hin, dass der 28-jährige WM-Teilnehmer mindestens bis im Sommer bei Barça spielt. Dann könnte er ablösefrei wechseln.

psc 3 Januar, 2023 14:24