Barça plant diese Woche zwei Spielerverkäufe

Der FC Barcelona will sich in dieser Woche von zwei Spielern trennen und hofft auf Transfereinnahmen in Höhe von knapp 100 Mio. Euro. Bei den beiden Profis handelt es sich um Jean-Clair Todibo und Coutinho.

Ersterer ist in dieser Saison an Schalke 04 ausgeliehen. Die Gelsenkirchener können den französischen Abwehrspieler aus finanziellen Gründen nicht übernehmen, an Interessenten mangelt es aber nicht. Everton oder RB Leipzig könnten mögliche neue Adressen für den 20-Jährigen sein. Als Ablöse sollen 25 Mio. Euro fliessen.

Auch Coutinho war in dieser Saison ausgeliehen. Und zwar an den FC Bayern. Dort bleibt er noch bis Ende August, danach soll er bei einem neuen Klub unterkommen. Laut “Sport” hofft Barça für ihn auf Einnahmen in Höhe von 70 Mio. Euro. Allerdings scheint eine neuerliche Leihe ein wahrscheinlicheres Szenario als ein direkter Verkauf. Für den 28-jährigen Brasilianer könnte es auf die Insel zurückgehen, wo er einst für Liverpool auflief.

Mit den Einnahmen aus den zwei Verkäufen könnte Barça planen, die 111 Mio. Euro-Klausel für Inter-Stürmer Lautaro Martinez rechtzeitig bis zum 7. Juli zu aktivieren.

psc 22 Juni, 2020 13:59