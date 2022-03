Barca-Duo kann im Sommer gehen

Der FC Barcelona treibt seinen Umbruch immer weiter voran. Wie nun bekannt wurde, können Sergino Dest und Clement Lenglet den Verein schon im Sommer verlassen. Anfragen soll es für beide Spieler geben.

Der Franzose Clement Lenglet steht demnach bei Newcastle United hoch im Kurs. Im Winter lehnte der Innenverteidiger einen Wechsel zu den Magpies allerdings noch ab. Der 26-Jährige kam in La Liga in dieser Saison bislang nur auf zwölf Einsätze. Deutlich mehr Spielzeit erhielt zuletzt Sergino Dest. Dennoch möchte Barca auch den 21-Jährigen loswerden. Interesse an einem Transfer soll wohl die AS Rom und die AS Monaco haben. Aber auch der FC Bayern soll in der Vergangenheit immer wieder mit Dest gesprochen haben.

soe 9 März, 2022 10:57