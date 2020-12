Barça hat wegen Coutinho eine Entscheidung getroffen

Zuletzt tauchten Spekulationen auf, wonach Coutinho den FC Barcelona im Januar wieder verlassen könnte. Dazu wird es nicht kommen.

Laut “Sport” denkt bei den Katalanen derzeit niemand an einen Abgang des 28-jährigen Spielmachers, der in dieser Saison nach der Rückkehr vom FC Bayern bislang auf elf Einsätze kommt. Coutinho würde bei einem Verkauf zwar noch eine beachtliche Ablöse generieren, allerdings stellt sich die Frage, ob überhaupt grosses Interesse an ihm vorhanden wäre.

Letztlich stellt sich die Frage eines Transfers aus Sicht der Barça-Verantwortlichen aber gar nicht: Coutinho wird die komplette Spielzeit beim La Liga-Klub verbringen, wo er noch bis 2023 unter Vertrag steht.

psc 18 Dezember, 2020 13:31