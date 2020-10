Barça über Forderungen von ter Stegen nicht begeistert

Die Vertragsunterschrift von Marc-André ter Stegen beim FC Barcelona wird in Kürze erwartet – obwohl es bezüglich der Salärvorstellungen offenbar einige Differenzen gibt.

Nach Angaben des “Goal”-Journalisten Rubén Uría, der sehr gute Beziehungen zum FC Barceloan pflegt, will ter Stegen zum bestbezahlten Keeper der Welt aufsteigen. Vor der Corona-Pandemie soll er für eine Vertragsverlängerung bei den Katalanen ein Jahressalär von 24 Mio. Euro gefordert haben. Nun soll er weiterhin 18 Mio. Euro per annum verlangen. Das ist manche in der Direkation von Barça deutlich zu viel.

Allerdings will man den 28-jährigen Deutschen unbedingt halten. Medienberichten zufolge wird die Unterschrift in Kürze erfolgen. Ter Stegen wird sich dann bis 2025 an den La Liga-Klub binden.

Ter Stegen exige ser el portero mejor pagado del mundo. Antes de la Covid-19 pedía 24 M€ netos/año y ahora pide 18 M€. La directiva quiere renovarle pero hay quien cree que sus exigencias están "fuera de mercado"https://t.co/rW5xGbOlJd en @GoalEspana — Rubén Uría (@rubenuria) October 12, 2020

psc 12 Oktober, 2020 12:03