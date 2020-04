Barça: Es gibt Fortschritte bei Marc-André ter Stegen

Nachdem der FC Barcelona und Marc-André ter Stegen mit sehr unterschiedlichen Vorstellungen in die Gespräche über eine Vertragsverlängerung gestiegen sind, nähern sich die beiden Parteien allmählich an.

Nach Angaben der “Mundo Deportivo” gibt es Fortschritten in den Gesprächen zwischen Berater Gerd vom Bruch und den Barça-Verantwortlichen. Von Vorteil ist, dass sowohl ter Stegen wie auch die Katalanen die Zusammenarbeit fortsetzen möchten.

Derzeit ist der 27-jährige Keeper bis 2022 gebunden. Unmittelbare Eile ist also noch nicht geboten, ter Stegen fordert allerdings schon eine Aufbesserung seines Salärs, damit er sich langfristig an den Verein bindet. Er ist im Klub seit geraumer Zeit die unumstrittene Nummer 1 und fühlt sich in der Stadt sehr wohl.

psc 15 April, 2020 13:56