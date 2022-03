Barça glaubt an irre Kehrtwende bei Ousmane Dembélé

Beim FC Barcelona ist die Hoffnung offenbar gross, auch nächste Saison auf Ousmane Dembélé zurückgreifen zu können.

Ende Januar schien das Tischtuch zwischen den beiden Parteien komplett zerschnitten: Dembélé verweigerte eine Vertragsverlängerung und sollte sogar vorzeitig verkauft werden. Dazu kam es nicht. Dembélé gehört weiterhin zum Kader und wird von Trainer Xavi regelmässig eingesetzt. Der Barça-Coach machte von Anfang an klar, dass der französische Nationalspieler in seinen Planungen eine wichtige Rolle spielt. Laut “AS” glaubt man in der Führungsriege der Katalanen um Präsident Joan Laporta inzwischen, dass der 24-Jährige doch noch zu einer Vertragsverlängerung bewegt werden kann. Noch vor Monatsfrist schien dies ausgeschlossen.

Vor allem englische Teams, aber auch PSG und möglicherweise Klubs aus der Serie A buhlen um Dembélé. Diese “Angriffe” muss Barça abwehren. Zuletzt brillierte der Angreifer beim 4:0-Sieg gegen Athletic Bilbao mit einem Tor und zwei Assists. Nachdem er die erste Saisonhälfte aufgrund einer Verletzung an der EM im vergangenen Sommer verpasst hatte, kommt der Stürmer inzwischen immer besser in Tritt.

psc 28 Februar, 2022 18:49