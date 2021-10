Barça hat einen Plan mit Wunderkind Gavi

Der erst 17-jährige Mittelfeldspieler Gavi ist eines der grössten Talente des FC Barcelona. Die Katalanen wollen den Spielmacher unbedingt langfristig an den Klub binden.

Aktuell steht Gavi nur bis Juni 2023 unter Vertrag. Barça möchte die Zukunft des Youngsters möglichst rasch und langfristig klären. Zielsetzung ist Medienberichten zufolge ein Kontrakt bis 2026. Gemäss FIFA-Regularien dürfen Spieler unter 18 Jahren aber maximal für drei Jahre gebunden werden. Denkbar ist auch eine Verlängerung um drei Jahre mit Option auf zwei weitere Jahre. Die Rechtsabteilung Barcelonas prüft derzeit, was möglich ist. Von Seiten des Spielers und dessen Familie dürfte es keine Probleme geben: Gavi sieht sich noch lange im Trikot Barças, wo er zuletzt in drei aufeinanderfolgenden Ligaspielen in der Startelf stand.

psc 5 Oktober, 2021 12:17