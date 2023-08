Barça hat sich das Dembélé-Schlamassel selbst eingebrockt

Ousmane Dembélé will den FC Barcelona gen Paris Saint-Germain verlassen. Das offenbar, weil Barça PSG zuvor einen Tausch offeriert hat, indem Dembélé inkludiert gewesen wäre.

Paris Saint-Germain soll von Ousmane Dembélé die Zusage für eine Zusammenarbeit erhalten haben. Weil die 50-Mio.-Euro-Klausel des französischen Nationalspielers am 31. Juli ausgelaufen ist, müssen die beiden Klubs nun die Ablöse verhandeln. Ob es zum Transfer kommt, ist noch unklar.

Hinter den Kulissen scheint es jedenfalls einen konkreten Grund für Dembélés Bestreben, Barça Richtung Paris verlassen zu wollen, zu geben. Wie unter anderem die Zeitung "Le Parisien" berichtet, bot der FC Barcelona PSG einen Tauschdeal an: Dembélé, Gavi und Raphinha für Kylian Mbappé. Das sei aber umgehend abgelehnt worden, da Mbappé kein Interesse an einem Wechsel zu Barça bekunde, Real Madrid weiterhin sein Wunschziel sei. Dass Barça ihn in einen Tausch involvieren wollte, soll Dembélé jedoch verärgert und dazu veranlasst haben, PSG sein "Ja"-Wort zu geben. Nun steht Barça der Abgang eines Leistungsträgers bevor.

adk 1 August, 2023 09:31