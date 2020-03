Barça & Juve verhandelten über Mega-Tausch

Der FC Barcelona und Juventus verhandelten im Winter offenbar über einen spektakulären Tausch: Ivan Rakitic und Douglas Costa hätten wechseln können.

Laut “Mundo Deportivo” zogen beide Vereine diesen Tausch in Erwägung. Weshalb es am Ende im Detail nicht geklappt hat, ist nicht überliefert. Möglicherweise lag es auch am Veto der Spieler. Allerdings werden sowohl Ivan Rakitic wie auch Douglas Costa bei ihren jeweiligen Vereinen weiterhin als Wechselkandidaten gehandelt. Im Sommer könnte es zu Transfers kommen.

Rakitic bleibt bei Juve eine Option. Auch Inter Mailand, Atlético Madrid und sein Ex-Klub Sevilla sollen sich mit dem 31-jährigen Mittelfeldspieler auseinandersetzen, der einst beim FC Basel ausgebildet wurde.

Wohin es Douglas Costa ziehen könnte, ist unklar. Sein Vertrag läuft noch bis 2022 und damit ein Jahr länger als jener von Rakitic.

psc 10 März, 2020 11:36