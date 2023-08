Barça kassiert weitere 60 Millionen durch Deal mit Barça Studios

Der FC Barcelona darf sich offenbar über eine weitere Finanzspritze freuen: Durch weitere Verkäufe von Anteilen an den Barça Studios winken 60 Mio. Euro.

Wie die katalanische Zeitung "Sport" berichtet, veräussert Barça weitere 16 Prozent an den Studios an ein deutsches Unternehmen. Der Deal soll so gut wie fix sein. Tatsächlich ist der La Liga-Klub auf weitere Einnahmen angewiesen, um mehr Spielraum beim Gehaltsbudget zu haben. Nach wie vor sind die Neuzugänge dieses Sommers nicht für den Ligakader registriert worden.

Bis zum Ligastart am Sonntag gegen Getafe wird dies aber noch geschehen.

psc 10 August, 2023 10:59