Barça klagt gegen Schiedsrichter: «Hat uns ein bisschen geschadet»

Beim FC Barcelona regt man sich nach dem 1:1 gegen Espanyol auf. Denn die Schiedsrichterleistung erhitzt die Gemüter.

Schiedsrichter Antonio Mateu Lahoz verteilte im Derby zwischen dem FC Barcelona und Espanyol elf Gelbe und je eine Gelb-Rote Karte. Folglich reichte es für Barça nur zu einem Remis. «Uns fehlte das Tor, das Ruhe hereinbringt. In der zweiten Halbzeit gab es viele Karten, Platzverweise. Dadurch wurde das Spiel sehr gebremst. Wir wollten auf das zweite Tor gehen, denn beim 1:0 bleibt alles offen», konstatierte Sergi Roberto nach der Partie.

Üer den Platzverweis gegen Jordi Alba in der 78. Minute sagte Roberto: «Ich habe deswegen nachgefragt. Er konnte mir nicht sagen, was er ihm gesagt hat. Er wusste nicht mal, dass er zuvor schon eine Karte bekommen hatte. Mal sehen, was im Spielbericht steht, denn wir waren alle etwas verwundert. Unserem Spiel hat er ein bisschen geschadet.» Bei Barça herrscht damit erneut Unmut wegen Mateu Lahoz.

adk 1 Januar, 2023 11:14