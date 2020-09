Barça: Lionel Messi ist zurück im Training

Lionel Messi kehrt beim FC Barcelona ins Training zurück.

Der 33-jährige Argentinier bestreitet am Montag seine erste Einheit in der neuen Saison. Die Trainings in der vergangenen Woche schwänzte er noch, da er eigentlich einen Transfer anstrebte. Am Freitag kündigte Messi dann aber seinen Verbleib bei den Katalanen an, wobei er mit heftiger Kritik an der Klubführung um Präsident Josep Bartomeu nicht zurückhielt und auch noch einmal bestätigte, dass er eigentlich einen Wechsel vollziehen wollte.

Gleichzeitig betonte der Superstar aber auch, dass er weiterhin alles für Barça geben werden. Ab sofort trainiert er nun wieder regulär mit.

Hier fährt Messi im Trainingszentrum der Katalanen vor:

‼️ MESSI! Leo Messi ja ha arribat a la Ciutat Esportiva Joan Gamper per incorporar-se als entrenaments A les 17:30h, primera sessió de l’argentí amb Ronald Koeman#QueThiJugues pic.twitter.com/IFaK1sTeST — Què T'hi Jugues (@QueThiJugues) September 7, 2020

psc 7 September, 2020 16:11