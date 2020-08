Barça bestätigt: Lionel Messi will den Klub verlassen

Jetzt ist es amtlich und vom Verein bestätigt: Lionel Messi sieht seine Zukunft nicht mehr beim FC Barcelona.

Der 33-jährige Argentinier hat den Verein am Dienstag mittels Fax über seinen Wechselwunsch informiert. Gegenüber dem katalanischen Radiosender “RAC1” bestätigt Barça den Erhalt der Mitteilung. Lionel Messi gehört seit 2005 fest zum Profikader von Barça. Im Verein spielt er insgesamt sogar schon seit 20 Jahren. Nun sucht der Zauberfloh eine neue Herausforderung. Seine Entscheidung sei endgültig.

In einem Gespräch mit dem neuen Trainer Ronald Koeman hat Messi seine Absicht bereits geäussert. Er will von einer Klausel Gebrauch machen, die ihm einen ablösefreien Wechsel ermöglicht. Problem: Eigentlich lief diese Klausel am 10. Juni ab. In dieser Spielzeit ist wegen der Corona-Pandemie allerdings alles anders.

Wohin Messi wechseln könnte, ist noch offen. Als potentielle Abnehmer gelten etwa Inter Mailand, Manchester City und Paris St. Germain. Angesichts von jährlichen Salärkosten, die nicht unter 20 Mio. Euro liegen dürften, ist der Kandidatenkreis von Beginn weg eingeschränkt.

psc 25 August, 2020 20:32