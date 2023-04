Barça muss lange auf Sergi Roberto verzichten

Der 31-Jährige hat sich bei der Nullnummer gegen Getafe am Sonntag eine Verletzung am hinteren Oberschenkel und fällt aus. Für wie lange, ist noch offen und hängt von der weiteren Genesung ab. Laut «AS» könnten es aber ungefähr fünf bis sechs Wochen sein. Sergi Roberto hat zuletzt im Mittelfeldzentrum gespielt, da dort mit Pedri (20) und Frenkie de Jong (25) zwei weitere Ausfälle zu beklagen hatte.

MEDICAL NEWS | Tests carried out this morning have shown that Sergi Roberto has a left hamstring injury. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/dk0pp0VioO

— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 17, 2023