Barça umgarnt Napoli-Verteidiger Kalidou Koulibaly

Napoli-Verteidiger Kalidou Koulibaly feiert jüngst als Kapitän des Senegals den Gewinn des Afrika Cups. Wo seine Zukunft klubtechnisch liegt, ist offen. Der FC Barcelona blickt mit grossem Interesse auf ihn.

Die Katalanen wollen die in den letzten Jahren ziemlich löchrige Abwehr mit neuem Personal stabilisieren. Laut “Gazzetta dello Sport” würde Barça Koulibaly im Sommer sehr gerne ins Camp Nou locken. Der 30-jährige Innenverteidiger steht in Neapel noch bis 2023 unter Vertrag. Ein Wechsel in der kommenden Transferperiode ist nicht ausgeschlossen. Als Ablöse könnten rund 30 bis 40 Mio. Euro notwendig sein. Napoli-Boss Aurelio de Laurentiis hat sich in der Vergangenheit aber als knallharter Verhandlungspartner erwiesen.

psc 16 Februar, 2022 15:12