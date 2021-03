Barça ist bei Ousmane Dembélé sehr zuversichtlich

Der FC Barcelona ist trotz seiner angespannten finanziellen Situation und der sportlich unsicheren Aussichten zuversichtlich, den Vertrag mit dem französischen Weltmeister Ousmane Dembélé verlängern zu können.

Der 23-jährige Angreifer ist neben Lionel Messi die “brennendste” Personalie im Lager der Katalanen: Der neue Präsident Joan Laporta verspricht sich von Dembélé in Zukunft noch sehr viel und will diesen unbedingt langfristig an den Klub binden. Laut einem Bericht der “Mundo Deportivo” ist auch der Franzose an einer Weiterbeschäftigung bei Barça interessiert und einem neuen Vertrag gegenüber positiv eingestellt.

Das aktuelle Arbeitspapier läuft im Sommer 2022 aus. In den kommenden Monaten sollen die Gespräche und Verhandlungen zu einem erfolgreichen Abschluss finden. Barça muss Dembélé allerdings aufzeigen können, dass es sportlich kompetitiv bleibt. Und natürlich müssen auch die wirtschaftlichen Parameter stimmen.

psc 15 März, 2021 16:10