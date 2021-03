Barça-Präsident Laporta macht Fans wegen Messi Hoffnung

Joan Laporta wurde am Mittwoch offiziell als Präsident des FC Barcelona bestätigt und anerkannt. Im Rahmen seiner Online-Antrittsrede machte er den Fans Hoffnungen auf einen Verbleib von Lionel Messi.

“Ich werde versuchen, Leo Messi vom Bleiben zu überzeugen. Er ist der beste Spieler der Fussball-Geschichte”, sagte Laporta im Camp Nou und richtete sich in der Folge sogar direkt an den Zauberfloh: “Du weisst, wie sehr ich dich bewundere und wir werden alles dafür tun, um dich zu halten. Du weisst, dass du nicht gehen kannst, Leo.” Der Klubboss betonte sein sehr gutes Verhältnis zum 33-jährigen Superstar. Gemeinsame Gespräche über die Zukunft von Messi stehen an.

Laporta legte in seiner Ansprache ausserdem Wert darauf, dem amtierenden Trainer Ronald Koeman den Rücken zu stärken. “Ronald, wir vertrauen dir”, sagte er im Namen des neuen Vorstandes. Als Saisonziele wurden nach dem bereits erfolgten Aus in der Champions League der Pokalsieg und die Meisterschaft ausgegeben. “Fundamental ist, dass die Freude zum Barcelonismo zurückkehrt”, so Laporta weiter.

Höchste Priorität habe auch das Bereinigen der Finanzen: Der Verein ist mit 1,17 Milliarden Franken verschuldet. Man habe ein professionelles Team, das das Ruder herumreissen könne. Insbesondere die Ausbildung in der “La Masia” soll wieder stärker fokussiert werden: “Wir werden eine neue Methodik anwenden. Wir wollen vor allem, dass die Spieler mit grossem Talent weiter ausgebildet werden.”

psc 18 März, 2021 09:31