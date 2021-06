Barça-Präsident Joan Laporta stösst mit Koeman auf erfolgreiche Zukunft an

Barça-Präsident Joan Laporta macht am Donnerstagabend offiziell, was sich in den letzten Tagen bereits abgezeichnet hatte: Trainer Ronald Koeman bleibt im Amt.

Der Niederländer wird die Katalanen auch in der kommenden Saison coachen. “Ronald Koeman wird in der nächsten Saison weiterhin Barça-Trainer sein”, so der Klubboss der Katalanen.

Der 58-Jährige wurde noch von der alten Klubleitung um Ex-Präsident Josep Maria Bartomeu installiert. In der ersten Saison holte er mit Barça immerhin den Sieg in der Copa del Rey. In der Meisterschaft (Rang 3) und in der Champions League (Aus im Achtelfinale) setzte es aber Enttäuschungen ab, was Spekulationen um eine vorzeitige Absetzung des Ex-Barça-Profis anheizte. Dazu kommt es nicht. Medienberichten zufolge stimmt Koeman einer Gehaltskürzung bei. Dafür könnte sich sein Ende Juni 2022 auslaufender Vertrag beim Erreichen bestimmter Erfolgsparameter automatisch um eine Saison verlängern. Dies bestätigte Laporta allerdings nicht. Dafür kündigte er an, dass er hofft, nächste Saison einen weiteren Neuzugang präsentieren zu können. Es wird sich wohl um Georginio Wijnaldum oder Memphis Depay handeln. Beides Wunschspieler von Koeman.

psc 3 Juni, 2021 19:14