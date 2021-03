Barça-Profi Jordi Alba hat einen Traum

Der spanische Nationalspieler Jordi Alba gehört beim FC Barcelona seit Jahren zum Stammpersonal. Dies soll weiterhin so bleiben.

Wie der 31-Jährige im Gespräch mit der katalanischen Zeitung “Sport” verrät, träumt er davon, bis zum Karriereende für Barça aufzlaufen: “Der Ruhestand liegt noch in weiter Ferne für mich. Ich fühle mich sehr gut, sowohl geistig als auch körperlich. Es stimmt, dass ich bei Barça meine Karriere beenden möchte, denn das ist der Verein, den ich in meinem Herzen trage und bei dem ich praktisch mein ganzes Leben lang war.” Jordi Alba bestritt in der laufenden Saison für seinen Stammklub 37 Pflichtspiele. Dabei sind ihm fünf Tore und elf Assists geglückt. Derzeit läuft der Vertrag des Linksfuss noch bis 2024.

psc 19 März, 2021 13:29