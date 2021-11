Barça-Rückkehr: Dani Alves sendet Botschaft

Dani Alves ist zwar erst ab dem 1. Januar 2022 spielberechtigt, hält sich aber schon seit Längerem beim FC Barcelona auf dem Laufenden. Der Routinier kann es kaum erwarten, wieder einzugreifen.

Rund 18 Stunden nach der offiziellen Transferbestätigung meldet sich Dani Alves erstmals zu Wort. “Hallo Culers, ich bin schon hier in Barcelona, ich bin schon hier bei euch. Ich bin sehr glücklich und froh, wieder zu Hause zu sein. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen, um das Barça, das wir so sehr lieben, zu geniessen und wiederaufzubauen”, sagt Alves in einer Videobotschaft.

Der FC Barcelona hatte am Freitagabend die Verpflichtung des vereinslosen Alves bestätigt. Der 38-Jährige erhielt zunächst einen Vertrag bis Saisonende und ist ab dem 1. Januar spielberechtigt. Am Montag soll Alves alle üblichen Untersuchungen absolvieren und entweder noch am selben Tag oder am Dienstag im Camp Nou offiziell vorgestellt werden.

aoe 13 November, 2021 15:45