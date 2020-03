Barça bringt Samuel Umtiti auf den Markt – ManUtd interessiert

Der FC Barcelona plant im Sommer grosse Investitionen auf dem Transfermarkt. Dazu muss aber auch Geld her. Ein Teil davon soll durch einen Verkauf von Abwehrspieler Samuel Umtiti generiert werden.

Laut “Sport” haben die Katalanen trotz Vertrag bis 2023 beschlossen, sich im Sommer vom Innenverteidiger zu trennen – falls ein passendes Angebot eintrifft. Rund 130 Mio. Euro Transfereinnahmen erhofft sich Barça durch einen Verkauf von Samuel Umtiti.

Mit Manchester United bringt sich offenbar bereits ein hochkarätiger Interessent in Stellung. Der englische Rekordmeister würde den 26-Jährigen offenbar in der zentralen Abwehr gerne neben Harry Maguire installieren. Möglicherweise läuft Umtiti ab nächster Saison in der Premier League auf.

