Barça soll mit Rückhol-Aktion von Thiago kokettieren

Spielt Thiago Alcantara möglicherweise seine letzte Saison beim FC Liverpool? Der FC Barcelona soll Interesse an einer Rückhol-Aktion bekunden.

2013 verliess Thiago Alcantara den FC Barcelona, um zum FC Bayern zu wechseln. Seit 2020 spielt der Spanier nun schon für den FC Liverpool. Doch zum Saisonende könnte wohl damit Schluss sein. Denn wie die spanische Sportzeitung «AS» berichtet, kokettiert Barça mit einer Rückhol-Aktion des Mittelfeldspielers.

Thiago soll einer von fünf Kandidaten sein, die bei den Katalanen als Verstärkung im Sommer in Betracht gezogen werden könnten. In Liverpool läuft sein Vertrag indes noch bis 2024. Aufgrund von Verletzungen wirkte er in dieser Spielzeit erst in 24 Pflichtspielen mit.

adk 9 April, 2023 18:24