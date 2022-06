Barça könnte seinen Spielern erneut das Gehalt kürzen

Der FC Barcelona steckt weiterhin in grossen finanziellen Nöten. Um sich Neuzugänge wie Franckie Kessié oder Andreas Christensen zu leisten, die eigentlich schon fix eingeplant sind oder auch den Transfer von Robert Lewandowski weiter zu forcieren, sind die Katalanen dringend auf Einnahmen angewiesen. Eine Option könnte wieder die Kürzung der Spielergehälter sein.

Diese Massnahme wendete Barça bereits in der Vergangenheit an. Laut “Deportes Cuatro” könnte die Klubführung nun wieder zu diesem drastischen Mittel greifen. Angeblich will man zunächst mit den Klubkapitänen Sergio Busquets, Gerard Pique und Jordi Alba sprechen. Die Rede ist von einer Kürzung von bis zu 50 Prozent. Das Salär könnte allerdings nachträglich usgezahlt werden. Wichtig sei, dass die Lohnsumme für die neue Saison reduziert wird.

LaLiga-Boss Javier Tebas stellte in dieser Woche bereits klar, dass Barça zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund der Regularien der Liga keine neuen Spieler registrieren könne. Alleine die erhöhten Einnahmen durch Sponsoren reichen offenbar nicht aus.

psc 3 Juni, 2022 11:36