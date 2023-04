Barça-Sportdirektor Mateu Alemany spricht erneut über Messi-Rückkehr

Die Fans des FC Barcelona schöpfen immer mehr Hoffnung, dass Lionel Messi im Sommer tatsächlich ins Camp Nou zurückkehrt. Sportdirektor Mateu Alemany äussert sich nun erneut dazu.

Tatsächlich könnte der argentinische Weltmeister in der kommenden Saison wieder für Barça auflaufen, auch wenn sich Alemany gegenüber «Teledeporte» nach der 0:4-Clasico-Schmach gegen Real Madrid in der Copa del Rey nicht auf die Äste hinaus wagen will. «Messi ist der beste Spieler der Geschichte. Der Respekt, den wir in unserem Haus haben, ist indiskutabel. Wir tun, was wir tun können und Messi tut, was er zu tun hat. Was die Zukunft bringt, weiss man nie, aber im Moment ist er ein Spieler von Paris St. Germain», sagt der Klubverantwortliche der Katalanen.

Der Vertrag des 35-jährigen Superstars in Paris läuft zum Saisonende aus. Theoretisch könnte er bereits jetzt für einen anderen Verein unterschreiben. Barça soll darum kämpfen, ihn zurückzuholen, wobei dafür vor allem die Einhaltung der Richtlinien bezüglich des Salärs erfüllt werden müssen. Die kommenden Wochen bringen Klarheit.

