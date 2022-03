Das Barça-Stadion heisst künftig Spotify Camp Nou

Teil der “strategischen Partnerschaft”, die ab nächster Saison bis einschliesslich der Spielzeit 2025/26 läuft, ist auch die Vergabe der Namensrechte für das legendäre Camp Nou. Das Stadion der Katalanen wird somit ab nächster Saison den Namen “Spotify Camp Nou” tragen. Das schwedische Unternehmen wird mit seinem Namen und Logo ausserdem auf den Trikots der Herren- und Frauenteams von Barça prangen. Insgesamt soll der La Liga-Klub durch den Deal für jede der kommenden vier Spielzeiten zwischen 65 und 70 Mio. Euro erhalten.

Die Vereinbarung mit Spotify muss am 3. April noch an einer ausserordentlichen Mitgliederversammlung ratifiziert werden. Klubpräsident Joan Laporta betont, dass sie es dem Verein ermöglichen würde, “Unterhaltung und Fussball miteinander zu verbinden und gleichzeitig eine grössere Zahl von Menschen auf der ganzen Welt zu erreichen.”

We’re partnering with @Spotify to bring football and music together like you’ve never seen before 🏟

— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 15, 2022