Barça steht vor Verlängerung mit Inaki Pena

Der FC Barcelona wird mit Inaki Pena wohl bald ein echtes Eigengewächs langfristig an sich binden.

Inaki Pena (23) wird wohl demnächst beim FC Barcelona einen neuen Vertrag unterzeichnen. Wie die «Mundo Deportivo» berichtet, ist der Goalie nur noch einen Schritt davon entfernt, das Geschäft abzuschliessen. Zückt Pena den Stift, wird er sich bis 2026 binden.

Pena ist bei Barça bereits ein echtes Urgestein, ist er seinem Herzensklub doch schon seit seinem 13. Lebensjahr zugehörig – und durchlief daher alle Stufen in der weltberühmten Akademie La Masia. Pena war in der zweiten Hälfte der vergangenen Saison an Galatasaray ausgeliehen und hinterliess in seiner kurzen Zeit einen guten Eindruck.

Was der Plan vorsieht, ist allerdings offen. An dem gesetzten Marc-Andre ter Stegen (30), der noch eine lange Karriere vor sich hat, wird Pena auch in Zukunft nicht vorbeikommen.

aoe 17 Dezember, 2022 15:29