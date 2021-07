Barça stellt Miralem Pjanic ein Ultimatum

Miralem Pjanic wurde in seiner ersten Saison beim FC Barcelona von Trainer Ronald Koeman nur sporadisch berücksichtigt. Ein Wechsel nach nur einem Jahr steht schon länger im Raum. Obwohl mehrere Türe aufgingen, ist der bosnische Spielmacher bislang durch keine getreten. Jetzt setzt Barça eine Deadline.

Die Katalanen setzen den 31-Jährigen laut “Sport” unter Druck. Offenbar würde man sich freuen, wenn man zumindest einen Teil des 12 Mio. Euro-Jahressalärs für Pjanic künftig nicht mehr zahlen muss. Sollte der Mittelfeldprofi aber die Möglichkeiten einer Rückkehr in die Serie A, wo sich Juve, Inter und auch die AS Roma für eine Leihe interessieren sollen, nicht wahrnehmen, könnte Pjanic in der Hierarchie noch weiter zurückfallen.

Offenbar deutet wenig darauf hin, dass Koeman in der kommenden Spielzeit häufiger auf den Profi setzen wird.

psc 16 Juli, 2021 16:26