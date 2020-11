Trotz Finanzproblemen: Barça hat einen Suarez-Nachfolger gefunden

Im Fokus des La Liga-Klubs steht der 21-jährige Uruguayer Darwin Nuñez. Der Youngster wechselte Anfang September für 24 Mio. Euro von Almerica zu Benfica nach Lissabon. Dort überzeugt Darwin Nuñez mit einem Raketenstart in der neuen Saison: In acht Pflichtspielen für Benfica hat der Torjäger bereits vier Tore und fünf Assists markiert.

Laut “ESPN” war Nuñez bereits im Sommer, sogar vor dem Abgang von Luis Suarez, auch bei Barça ein Thema – und bleibt es weiterhin. Sportdirektor Ramon Planes kümmert sich weiterhin um mögliche Neuzugänge und behält den Uruguayer im Blick. Transfers müssten aber vom neuen Präsidenten abgesegnet werden. Dieser wird innerhalb der nächsten 80 Tage gewählt.

