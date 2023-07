Barça verhandelt mit João Cancelo

Der FC Barcelona bemüht sich wie schon im vergangenen Winter um den portugiesischen Aussenverteidiger João Cancelo.

Der 29-jährige Nationalspieler war bei den Katalanen bereits im Januar ein sehr konkretes Thema. Letztlich habe es aus Manchester aber ein Veto für einen solchen Wechsel gegeben, sagte Xavi vor einigen Wochen. Der Verdacht: Pep Guardiola wollte einen Wechsel seines Schützlings zu seinem Stammklub verhindern. Dieser These widersprach der Spanier aber vehement. Wie dem auch sei: Cancelo ist laut "AS" bei Barça nun wieder ein sehr heisses Thema. Auch die Klubs sollen sich bereits in Gesprächen befinden. Die Verhandlungen verlaufen offenbar positiv, jedenfalls gäbe es keine Streitereien zwischen den Verantwortlichen.

Barcelona kann sich allerdings vorerst nur eine Leihe Cancelos leisten.

psc 13 Juli, 2023 18:54