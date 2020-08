Barça: Verkäufe von Suarez und Rakitic haben Priorität

Der FC Barcelona plant den grossen Umbruch: Gleich mehrere Stars sollen den Klub verlassen – an vorderster Stelle offenbar Luis Suarez und Ivan Rakitic.

Beide Routiniers sind offenbar die zwei Kandidaten, deren Verkäufe Priorität haben, berichtet die spanische Sportzeitung “Marca”. Der neue Barça-Coach Ronald Koeman möchte demnach mit den Abgängen der beiden Triple-Gewinner von 2015 für frischen Wind im Kader sorgen.

Und an Interessenten dürfte es nicht gerade mangeln. Suarez, der noch Vertrag bis 2021 hat, wurde zuletzt mit einer Rückkehr zu Ex-Klub Ajax Amsterdam in Verbindung gebracht. Auch über einen Wechsel in die MLS wird bereits seit geraumer Zeit spekuliert. Der Uruguayer selbst würde aber gerne noch in Barcelona bleiben und um seinen Platz kämpfen: “Ich will auch das Beste für den Klub, und im Moment ist es meine Absicht, zu bleiben, aber wenn der Klub entscheidet, dass ich nicht mehr erwünscht bin, habe ich kein Problem damit, mit denen zu sprechen, die entscheiden.”

Neben dem Stürmerstar dürfte auch Rakitic’ Ende bei den Katalanen gekommen sein. In der vergangenen Saison oftmals nur auf der Bank gesessen, wäre bereits ein Abgang im Winter denkbar gewesen. Den Kroaten könnte es zurück zum FC Sevilla ziehen. Den 3:2-Triumph im Europa League-Finale gegen Inter feierte der 32-Jährige mit seinen Followern, die er daran teilhaben liess, wie er vor Freude in einen Pool sprang. Bei den Barça-Bossen soll diese Aktion alles andere als gut angekommen sein.

adk 23 August, 2020 16:12