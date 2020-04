Mit der Massnahme soll nämlich Geld zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie gesammelt werden, wie der Verein in einem Statement am Dienstagnachmittag mitteilt. Die Barça Foundation wird damit beauftragt für die kommende Saison einen Namensgeber zu finden.

Barça will diese zusätzliche bisher nicht genutzte Einnahmequelle für das Sammeln von Spenden verwenden.

FC Barcelona grants Camp Nou naming rights to the Barça Foundation (@FundacioFCB) to raise money for the fight against #COVID19

— FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) April 21, 2020