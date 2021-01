Barça verkündet frohe Botschaft um Ansu Fati

Barcelona kann positive Nachrichten in Bezug auf sein Nachwuchsjuwel Ansu Fati verkünden.

Der 18-Jährige fällt wegen eines Meniskuseinrisses seit Mitte November aus. Nach Klubangaben hat er nun aber eine “regenerative biologitsche Behandlung” von Dr. Ramon Cugat erhalten. Diese schlug positiv an. Bis zu seiner Blessur hatte Ansu Fati in dieser Saison für die Katalanen in zehn Spielen fünf Treffer und vier Assists beigesteuert. Bislang wird mit einem Comeback Anfang März gerechnet. Ob es schneller geht, müssen die nächsten Wochen zeigen.

psc 4 Januar, 2021 18:58