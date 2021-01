Barça verkündet nächste Woche Transfer von Eric Garcia

Auch wenn der neue Barça-Präsident bei den mittlerweile verschobenen Wahlen zuerst noch gefunden werden muss, sichert sich der FC Barcelona im Hinblick auf nächste Saison den Zuzug von Eric Garcia.

Der 19-jährige Abwehrspieler von Manchester City verfügt über einen auslaufenden Vertrag und kann deshalb ablösefrei wechseln und im Hinblick auf die kommende Spielzeit auch schon jetzt unterschreiben. Katalanischen Medienberichten zufolge will Barça das Engagement von Eric Garcia in der kommenden Woche bestätigen. Eine sofortige Verpflichtung noch in diesem Transferfenster ist aus finanziellen Gründen nicht möglich, da die Skyblues weiterhin auf eine Ablöse pochen.

Garcia wird somit ablösefrei im Sommer zu Barça stossen.

psc 21 Januar, 2021 11:43