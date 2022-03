Barça verkündet Transfer von Pablo Torre – die Details

Pablo Torre wird sich ab der kommenden Saison das Trikot des FC Barcelona überstreifen. Wie die Blaugrana über ihre Kanäle verlautbaren, wechselt der 18-Jährige zur kommenden Saison in die katalanische Metropole. Einsatzgebiet ist zunächst die zweite Mannschaft.

Torre kommt vom Drittligisten Racing Santander und kostet eine Grundablöse von fünf Millionen Euro. Durch vereinbarte Bonuszahlungen kann die Summe auf bis zu 20 Millionen Euro ansteigen. Torre unterschreibt langfristig bis 2026 und erhält eine Ausstiegsklausel über 100 Millionen Euro.

Der spanische Juniorennationalspieler kommt vorwiegend im offensiven Mittelfeld zum Einsatz und verzeichnet in der laufenden Saison sechs Tore und ebenso viele Vorlagen. Für Barça ist der Torre-Transfer auch ein Prestigeerfolg – Real Madrid hatte sich ebenfalls um den Youngster bemüht.

Pablo Torre joining @FCBarcelonaB from the end of the season.

He signs on 30 June 2026.

Welcome Pablo! 👏 pic.twitter.com/iOojtuUgW6

— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 4, 2022