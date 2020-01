Barça versucht es noch einmal bei Willian

Nachdem der FC Barcelona bei seinen bisherigen Bemühungen um einen Ersatz für Luis Suarez gescheitert ist, versuchen es die Katalanen nun bereits ein drittes Mal bei Chelsea-Stürmer Willian.

Der 31-jährige Brasilianer war bereits in den vergangenen beiden Transferperioden ein heisses Thema bei Barça und ist es nun wieder. Laut “Sky Sports” bietet der La Liga-Champion 20 Mio. Pfund für Willian, dessen Vertrag bei den Blues im Sommer ausläuft.

Ob sie damit erfolgreich sind, ist fraglich. Aus dem Umfeld des Brasilianers war in der Vergangenheit zu vernehmen, dass er sich in London sehr wohl fühlt und sich auch eine Vertragsverlängerung vorstellen kann. Gleichzeitig dürfte ihn die Perspektive, beim FC Barcelona auflaufen zu können, aber ebenfalls reizen. Eine Entscheidung fällt bis Freitagabend, wenn das Transferfenster in Spanien und England schliesst.

Sowohl im Sommer 2018 wie auch im Januar 2019 scheiterte Barça übrigens mit Angeboten für Willian. Damals boten die Katalanen sogar rund 55 bis 60 Mio. Euro.

psc 30 Januar, 2020 10:02