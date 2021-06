Barça löst den Vertrag mit einem Mittelfeldspieler vorzeitig auf

Der FC Barcelona trennt sich mit sofortiger Wirkung von Mittelfeldspieler Matheus Fernandes.

Der 22-jährige Brasilianer unterschrieb Anfang 2020 einen bis 2025 gültigen Kontrakt und wurde dann zunächst an Real Valladolid ausgeliehen. In der ersten vollen Saison bei den Katalanen kam er nur zu einem Kurzeinsatz in der Champions League. Nun wird sich Matheus Fernandes neu orientieren. Details zur Vertragsauflösung gab Barça nicht bekannt. Der La Liga-Klub wird dem Defensivstrategen wohl eine Abfindung zahlen.

psc 29 Juni, 2021 14:43