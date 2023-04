Barça-Wechsel fix? Berater von Ilkay Gündogan meldet sich

Auf der iberischen Halbinsel war am Freitag berichtet worden, dass der Wechsel von Ilkay Gündogan zum FC Barcelona praktisch perfekt sei. Die Wortwahl seines Managements klingt aber anders.

Ilkay Gündogan ist sich mit dem FC Barcelona nicht über einen Wechsel einig. «Ich bin überrascht über die Nachricht, dass eine Vereinbarung geschlossen wurde, da es noch keine vollständige Vereinbarung mit irgendeinem Verein gibt», sagt sein Berater gegenüber der «AS».

Die katalanische «Sport» war wenige Stunden zuvor nach vorne geprescht und hatte darüber berichtet, dass Gündogans Barça-Wechsel praktisch besiegelt sei – und ging dabei sogar ins Zahlendetail: Demnach würde Gündogan einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison erhalten und pro Jahr zwölf Millionen Euro Gehalt kassieren.

«Es ist noch nicht entschieden, wo er in den kommenden Saisons spielen wird. Sein einziger Fokus liegt im Moment auf Manchester City», so Gündogans Berater. Der Vertrag des 32-Jährigen läuft in wenigen Wochen aus, Pep Guardiola möchte seinen Captain unbedingt halten.

aoe 15 April, 2023 09:40