Barça will Bernardo Silva: "Wir brauchen ein ordentliches Angebot"

Der FC Barcelona will Bernardo Silva unbedingt zu sich holen, sieht sich aber wie so oft von seinen finanziellen Schwierigkeiten gestört. Pep Guardiola wartet auf ein adäquates Angebot seines Ex-Klubs.

Bernardo Silva (28) steht für den restlichen Sommertransfermarkt ganz oben auf der Einkaufsliste des FC Barcelona. Bisher ist vonseiten der Blaugrana aber noch keine Offerte eingereicht worden, die Manchester City zufriedenstellt.

"Wir brauchen ein ordentliches Angebot und wir haben kein ordentliches Angebot bekommen. Wenn sie ihn wollen, werden sie in ein Flugzeug steigen und mit unserem Sportdirektor sprechen", sagte ManCity-Trainer Pep Guardiola während einer Medienrunde.

Zu einem Verbleib in Manchester zwingen kann Silva freilich nicht, das weiss Guardiola auch: "Meine Meinung hat sich nicht geändert. Vom ersten bis zum letzten Tag will ich keinen Spieler, der nicht hier sein will. Ich möchte mit den Spielern arbeiten, die bleiben wollen."

Der englische Meister und Gewinner der Champions League arbeitet momentan daran, Silvas 2025 auslaufenden Vertrag vorzeitig zu verlängern. Der offensive Mittelfeldspieler soll wiederum Angebote aus Saudi-Arabien sowie von PSG abgelehnt haben.

aoe 5 August, 2023 16:29